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Ünlü şarkıcı Cemre Kemer Anneler Günü'nde çocuğunu paylaştı

Ünlü şarkıcı Cemre Kemer Anneler Günü'nde çocuğunu paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Cemre Kemer Anneler Günü'nde çocuğunu paylaştı

Cemre Kemer, 2020 yılında Emir Medina ile evlenmişti.

Ünlü şarkıcı Cemre Kemer Anneler Günü'nde çocuğunu paylaştı

2021 yılında da kızı Karla'yı kucağına alan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde oğlu Kerim'i dünyaya getirmişti.

Ünlü şarkıcı Cemre Kemer Anneler Günü'nde çocuğunu paylaştı
Kemer, Anneler Günü'nde çocuklarıyla karesini paylaştı . Aileye beğeni yağdı.

 

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