Ünlü şarkıcı Cemre Kemer Anneler Günü'nde çocuğunu paylaştı

Cemre Kemer, 2020 yılında Emir Medina ile evlenmişti.

2021 yılında da kızı Karla'yı kucağına alan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde oğlu Kerim'i dünyaya getirmişti.



Kemer, Anneler Günü'nde çocuklarıyla karesini paylaştı . Aileye beğeni yağdı.

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