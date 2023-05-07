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Mustafa Ceceli'den Z kuşağı açıklaması

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, hayranlarının karşısına çıktı. Ünlü şarkıcı, Z kuşağıyla ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Mustafa Ceceli'den Z kuşağı açıklaması

Mustafa Ceceli, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı.

Mustafa Ceceli'den Z kuşağı açıklaması
Sahne öncesinde sorulara yanıt veren Ceceli, "Normalde Sevgililer Günü'nde olacaktı ama ülkemizi derinden üzen bir depremin ardından bu güne erteleme kararı aldık bu konserimizi. Güzel hazırlandık, konuklarım da olacak bu akşam. Irmak Arıcı ve Ekin Uzunlar bizimle birlikte olacak. Güzel bir müzik ziyafeti yaşatacağız" dedi.

Mustafa Ceceli'den Z kuşağı açıklaması
Sektördeki 20. yılını da doldurduğunu dile getiren Mustafa Ceceli, "Aranjörlükte 20 yıl olmuş. Solistlikte de 13. yılım olmuş. Ciddi bir süre olmuş. Sezen Aksu ile birlikte çalıştığım zamanlar oldu. Ustanın da ustasıyla çalıştım. O yüzden onun yanında kendimi hala çırak gibi hissediyorum. Daha inşallah çok yıllar vardır önümüzde. Hülya Avşar ve Ebru Gündeş ile de çalışmalarımız oldu yakın zamanda. Onlar benim için hiç bir zaman eskimezler. Bu X,Y ve Z kuşaklarına ben çok takılmıyorum. Her kuşak klasiklemiş şarkıları dinlemeye devam ediyor çünkü. Bakarsınız bu gün 15 yaşındaki bir delikanlı da dinler. 60'lı yaşlardaki bir amcamız, teyzemiz de dinler. Albüm'ün çıkması için gün sayıyorum" diyerek usta sanatçılara övgülerde bulundu.

Mustafa Ceceli'den Z kuşağı açıklaması

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