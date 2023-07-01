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İbrahim Erkal 'Hürmet’ albümünden yeni şarkılar yayınlandı

İbrahim Erkal 'Hürmet’ albümünden yeni şarkılar yayınlandı

İbrahim Erkal 'Hürmet' albümünden yeni şarkıları Funda Arar (Aklımdasın), Hakan Altun (Yalnızım) ve Mustafa Ceceli ile Irmak Arıcı (İnsafsız) seslendirdi.

İbrahim Erkal 'Hürmet’ albümünden yeni şarkılar yayınlandı

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

İbrahim Erkal 'Hürmet’ albümünden yeni şarkılar yayınlandı

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.

İbrahim Erkal 'Hürmet’ albümünden yeni şarkılar yayınlandı

3 bölümden oluşan albümden dinleyici ile yeni şarkılar buluşmaya devam ediyor. Her biri kendi kulvarının en güçlü isimlerinden Funda Arar (Aklımdasın), Hakan Altun (Yalnızım) ve Mustafa Ceceli&Irmak Arıcı (İnsafsız), 30 Haziran Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini aldı.

İbrahim Erkal 'Hürmet’ albümünden yeni şarkılar yayınlandı

Kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulacak.

 

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