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İbrahim Erkal’a  “Hürmet” konseri

Türk müzik dünyasının usta ismi, İbrahim Erkal'ın anısına düzenlenen özel konser, dün akşam İstanbul AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşti.

İbrahim Erkal’a  “Hürmet” konseri

Kültür Bakanlığı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün düzenlediği "Vefa Konserleri" kapsamında ve Ulus Müzik ile ortaklaşa yapılan etkinliğin biletleri günler öncesinden sold out oldu. 

İbrahim Erkal’a  “Hürmet” konseri

200'den fazla eseriyle müzik dünyasına damga vuran İbrahim Erkal, bu konserde, müziğin farklı tonlarını ve duygusal derinliğini yansıtan "Hürmet" saygı albümleri ile anılıyor. Haziran ayında yayımlanmaya başlayan bu albümler, dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

İbrahim Erkal’a  “Hürmet” konseri

Konserde; Alişan, Aydilge, Ceylan, Doğuş, Eda Baba, Elif Kaya, Güliz Ayla, Gökhan Tepe, Kafadar, Resul Dindar, Sufle ve Zehra gibi isimler, İstanbul Devlet Modern Türk Müzik Topluluğu eşliğinde Erkal'ın eserlerini yorumladılar.

İbrahim Erkal’a  “Hürmet” konseri

Alişan ve Ceylan şehir dışından ayaklarının tozuyla gelip sahneye çıktılar. Alişan büyük alkış ve beğeni yağmuruna tutularak iki kere aynı şarkıyı seslendirdi. Peşi sıra herkesin sahne aldığı konserde finali yapan Doğuş, tüm sanatçı dostları davet ederek, Erkal'in çocuklarıyla şarkılar söyleyerek geceye veda ettiler.

İbrahim Erkal’a  “Hürmet” konseri

 

Ulus Müzik'in kurucusu ve Hürmet albümlerinin prodüktörü İskender Ulus, projenin duygusal önemini vurgulayarak, "İbrahim Erkal'ın müzikal mirasını, onun ruhunu ve derin anlamını bu albümlerle sizlere sunmaya çalıştık.”

 

İbrahim Erkal'ın müzikal yolculuğu;3 farklı müzik tarzıyla,40’tan fazla sanatçı ve grup tarafından yeniden hayat bulan eserleriyle dinleyicilerle buluşmaya devam edecek.

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