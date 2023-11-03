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İbrahim Erkal'ın adına yapılan sahtekarlık ortaya çıktı

Antalya Ticaret Borsası'nın 12 yıldır düzenlediği Yöresel Ürünler Fuarı'nda satışa sunulan ve İbrahim Erkal'ın 6 yıl kullandığı söylenen oltu taşından yapılan bağlama haberinin yalan ve gerçek dışı olduğu ailesi tarafından jet açıklama ile yalanlandı.

İbrahim Erkal'ın adına yapılan sahtekarlık ortaya çıktı

 

İbrahim Erkal'ın uzun yıllardır kullandığı ve oltu taşından yapıldığı iddia edilen bağlaması, 400 bin TL'ye satışa çıkarıldığı henüz alıcı bulmadığı haberi üzerine sanatçının ailesi dışında fan grupları ve sevenleri de bu yalana kayıtsız kalmayarak olayı kınayan açıklamalarda bulundular. 

İbrahim Erkal'ın adına yapılan sahtekarlık ortaya çıktı

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal bugüne kadar böyle bir bağlamanın olmadığını, yapılan haberin gerçeği yansıtmamasının dışında,  sanatçının hem anısına hem de ailesine karşı büyük haksızlık ve iftira olduğunu dile getirdi. 

İbrahim Erkal'ın adına yapılan sahtekarlık ortaya çıktı

Haberler üzerine İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'da ailesi adına sosyal medya hesaplarından bir kınama mesajı yayınlayarak, olayın yalan ve dolandırıcılık olduğunu, adli makamlara konuyu takip etmeleri için gerekli başvuruları yapacağını, en sert şekilde eşi adına karşılık vereceklerini dile getirdi.

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