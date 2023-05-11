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İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'dan yürek parçalayan paylaşım

Altı yıl önce hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'ın yürek yakan paylaşım geldi. İşte detaylar...

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'dan yürek parçalayan paylaşım

12 Mayıs 2017'de geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ünlü müzisyen İbrahim Erkal, ölüm yıl dönümünde anılıyor.

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'dan yürek parçalayan paylaşım
Sanatçının eşi Filiz Erkal, duygularını Instagram'dan dile getirdi.

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'dan yürek parçalayan paylaşım
Filiz Erkal, "Yine sensiz bir yıl daha geçti kelimelerle ifade edemeyeceğim en büyük özlemim ve hasretim olarak kalacaksın!…mekanın cennet olsun Kıymetlim" dedi.

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