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Yıldız yazdı Sezen besteledi

Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar Erbaa’da konser verdi. Erbaa Belediyesinin düzenlediği yaz konserleri kapsamında önce sahneye Ekin Uzunlar sonrasında ise Mustafa Ceceli çıkarak kendilerini dinlemeye gelen yaklaşık 40 bin Erbaa’lıya müzik dolu bir gece yaşattılar.

Yıldız yazdı Sezen besteledi

Mustafa Ceceli sahnedeyken Ekin Uzunlar sürpriz yaparak sahneye çıktı. Sevilen sanatçılar ‘Öptüm Nefesinden’ şarkısını 40 bin kişilik koro eşliğinde söylediler. Erbaa Belediye başkanı Ertuğrul Karagöl’de sahneye çıkarak Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar’a Erbaa Spor forması ve birer tabak yaprak sarması vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ceceli, ‘Sarma tek başına yenmez’ diyerek, orkestra arkadaşlarına elleriyle sarma yedirdi.

Yıldız yazdı Sezen besteledi

UZİ SAYGILI OLMALI

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekin Uzunlar, rapçi Uzi’nin “Mustafa Sandal’dan önce sahneye çıkmam. Ben en son sahneye çıkarım.” Söylemi hatırlatılıp siz böyle bir şey yapar mısınız sorusuna “Benim öyle egolarım olmadı. Mustafa Sandal’ın en son çıkması bana daha etik geliyor. Uzi’de başarılı bir rapçi. Ancak sonuç itibariyle yılların Mustafa Sandal’ı var. Mustafa Sandal piyasayı kasıp kavururken biz daha çocuktuk. Uzi’de kibarlık yapıp Mustafa Sandal benden sonra çıksın diyebilirdi. Ama kendi düşüncesi kendi fikri tabii ki saygı duymamız lazım” dedi. Mustafa Ceceli ise, İnsanlar tabii ki fikirlerini paylaşabilirler ancak saygı ve sevgi çerçevesinde olmalı. Uzi yetenekli, ciddi bir kitleye sahip başarılı bir rapçi. Sakin olmasını tavisye ederim bizim sektörümüz sanıldığı kadar büyük değil. Orta yolu bulacaklarını düşünüyorum yakışan da budur. Organizasyonlar yapılırken belli başlı talepler oluyor. Belli bir sahne sıralaması oluyor. Organizasyonun iç dinamiklerini bilmediğim için bir şey diyemem. Mesele geçen hafta yurt dışında bir konserim vardı beş sanatçı çıkıyorduk ben ikinci sıradaydım. Benim için çok önemli konular değil bunlar. Bizde hiyerarşi olmamalı.” açıklamasında bulundu.Yıldız yazdı Sezen besteledi

POP MÜZİK NANKÖR

Karadeniz sanatçı olduğu için çok şanslı olduğunu söyleyen Ekin Uzunlar “ Popçu olsaydım çok çabuk tüketilebilir dim.Pop piyasası nankör. Bir şarkı çıkartıp 300 milyon dinlenip bir yıl sonra hiç dinlenmeye biliyorsun. Karadeniz müziği yapıyorum kolay bir müzik değil. İçinde olmanız o duyguyu yaşamanız gerekiyor. Bizim müziğin bir yönü var 100 yıl dinlenir, arşivlik müzikler yapıyoruz.

Yıldız yazdı Sezen besteledi

CECELİ’DEN ALBÜM MÜJDESİ

Ağustos ayında 14 şarkılık albüm çıkartacağını müjdeleyen  Mustafa Ceceli, çok ilginç bir albüm olacağını açıkladı. Yıldız Tilbe’nin sözlerini yazdığı Sezen Aksu’nın besletediği çok özel bir şarkı olduğunu söyledi. Sözlerine devam eden Ceceli,  Sezen Aksu’nun sözlerini yazdığı yabancı bir şarkı olacağın da belirtti. Albümde 3 tane düet şarkı olacağını anlatan Mustafa Ceceli,  en büyük kriterinin de bir şarkıyı eşi Selin İmer’in beğenmemesi olduğunu ifade etti. “ Şarkıyı Selin’e dinlettiğimde beğenmiyorsa içim rahatlıyor. Beğenmediği zaman şarkı tutuyor” dedi. Albümün düzenlemesini kendisininn yaptığını söyleyen Mustafa Ceceli kedisinin hiç şarkısının olmadığını da sözlerine ekledi.  

Yıldız yazdı Sezen besteledi

 

 

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