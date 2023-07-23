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Ünlü şarkıcı Irmak Arıcı, Shakira diyetiyle formda kalıyor

Yeni şarkısı ‘Eften Püften’in başarısıyla mutluluk sarhoşu olan Irmak Arıcı, Bayburt ve Dikili’de art arda konserler verdi. Yoğun temposunda enerjisinden bir şey kaybetmeyen ve formda fiziğiyle dikkat çeken Arıcı, Shakira diyeti yaptığını söyledi...

Ünlü şarkıcı Irmak Arıcı, Shakira diyetiyle formda kalıyor

Hafta sonu arka arkaya 2 gün konser veren Irmak Arıcı önce 27. Uluslararası Bayburt Dedekorkut Kültür ve Sanat Şöleni’nde ardından da Dikili’de Orhan Hassoy Stadyumu’nda sevenleriyle buluştu.

Ünlü şarkıcı Irmak Arıcı, Shakira diyetiyle formda kalıyor

Arıcı sahnedeki enerjik performansıyla dikkat çekti.

 Ünlü şarkıcı Irmak Arıcı, Shakira diyetiyle formda kalıyor

Özel bir diyet uyguladığını ve haftanın 5 günü spor salonuna gittiğini söyleyen Arıcı, her şeyden önce dikkat ettiği en önemli şeyin beslenme olduğunun altını çizdi. Arıcı “Shakira'nın röportajlarında anlattığı gibi taze sebze, sınırlı miktarda yağsız et tüketiyorum. Şekeri tamamen kestim. Canım tatlı isterse sütsüz çikolata yiyorum. Bu sayede enerjim yerinde” dedi.

 Ünlü şarkıcı Irmak Arıcı, Shakira diyetiyle formda kalıyor

Şarkıcı “Biraz kilo almıştım. Sosyal medya dan gelen yorumlara takıyordum içten içe. Ama sonra fark ettim ki başkaları için değil, kendi sağlığım için düzenli beslendiğimde daha mutlu oluyorum. Sonuçları da daha güzel oluyor. ‘Yaz geldi, kadınlar kilo verme derinde’ gibi klişe bir cümle kullanmayacağım. Zira artık biz kadınlar sadece bu mevsimde değil bütün bir yıl fit görünmek istiyoruz” diye konuştu.

Ünlü şarkıcı Irmak Arıcı, Shakira diyetiyle formda kalıyor

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