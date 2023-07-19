 Gizem Özdilli bakın kendisini hangi dünyaca ünlü şarkıcıya benzetti?

Ünlü manken Gizem Özdilli, iş görüşmesi için geldiği Alaçatı’da görüntülendi. Birkaç gün Alataçı’da olacağını belirten Gizem Özdilli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.İstanbul’un kalabalığından ve trafiğinden sıkıldığı için ocak ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşındığını açıklayan Gizem Özdilli, muhabirlerin “Emekliye ayrılmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Sağlıklı besleniyorum ve fiziğime çok iyi bakıyorum. Emekli olmaya hiç niyetim yok. Mesleğimi seviyorum” diye yanıt verdi.

Gizem Özdilli, Türk asıllı Amerikalı Dr. Mehmet Öz’ün bir röportajını okuduktan sonra poposunu kaldırmaya karar verdiğini söyledi. Ünlü manken, “Dr. Mehmet Öz’ün bir röportajını okuduktan sonra popomu kaldırmaya karar verdim. Bu konuda girişimcilik yapan Metin Akay’a ulaştım. Akay’ın sayesinde vücuduma hiçbir kimyasal enjekte edilmeden 25 günde 2 seansla popomu kaldırdım” diye konuştu.



YERLİ SHAKİRA BENİM

Dünyada trend olan dolgun ve çıkık popo modasına uyan Gizem Özdilli, kendisini yerli Shakira olarak ilan etti. “Yerli Shakira artık benim” diye Özdilli, “Çok zayıfım, spor yapmaya vaktim olmuyor. Ameliyatsız yağları kasa dönüştüren karın, popo ve çatlak üzerinde etkili olan cihazın Türkiye'de olduğunu öğrenince modaya uymaya karar verdim. Yerli Shakira artık benim” şeklinde konuştu.

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