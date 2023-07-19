  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Gizem Özdilli bakın kendisini hangi dünyaca ünlü şarkıcıya benzetti?

Gizem Özdilli bakın kendisini hangi dünyaca ünlü şarkıcıya benzetti? İşte detaylar...

Gizem Özdilli bakın kendisini hangi dünyaca ünlü şarkıcıya benzetti?

Ünlü manken Gizem Özdilli, iş görüşmesi için geldiği Alaçatı’da görüntülendi. Birkaç gün Alataçı’da olacağını belirten Gizem Özdilli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.İstanbul’un kalabalığından ve trafiğinden sıkıldığı için ocak ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşındığını açıklayan Gizem Özdilli, muhabirlerin “Emekliye ayrılmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Sağlıklı besleniyorum ve fiziğime çok iyi bakıyorum. Emekli olmaya hiç niyetim yok. Mesleğimi seviyorum” diye yanıt verdi.

 Gizem Özdilli bakın kendisini hangi dünyaca ünlü şarkıcıya benzetti?

Gizem Özdilli, Türk asıllı Amerikalı Dr. Mehmet Öz’ün bir röportajını okuduktan sonra poposunu kaldırmaya karar verdiğini söyledi. Ünlü manken, “Dr. Mehmet Öz’ün bir röportajını okuduktan sonra popomu kaldırmaya karar verdim. Bu konuda girişimcilik yapan Metin Akay’a ulaştım. Akay’ın sayesinde vücuduma hiçbir kimyasal enjekte edilmeden 25 günde 2 seansla popomu kaldırdım” diye konuştu.

Gizem Özdilli bakın kendisini hangi dünyaca ünlü şarkıcıya benzetti?
YERLİ SHAKİRA BENİM

Dünyada trend olan dolgun ve çıkık popo modasına uyan Gizem Özdilli, kendisini yerli Shakira olarak ilan etti. “Yerli Shakira artık benim” diye Özdilli, “Çok zayıfım, spor yapmaya vaktim olmuyor. Ameliyatsız yağları kasa dönüştüren karın, popo ve çatlak üzerinde etkili olan cihazın Türkiye'de olduğunu  öğrenince modaya uymaya karar verdim. Yerli Shakira artık benim” şeklinde konuştu.

Gizem Özdilli bakın kendisini hangi dünyaca ünlü şarkıcıya benzetti?

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Türkiye'deki ilk konserini verecek Robbie Williams'ı izlemek dudak uçuklatıyor
  Magazin

Türkiye'deki ilk konserini verecek Robbie Williams'ı izlemek dudak uçuklatıyor

Edis yaz konserlerine devam ediyor
  Magazin

Edis yaz konserlerine devam ediyor

Birce Akalay ve Burak Deniz'in zor anları
  Magazin

Birce Akalay ve Burak Deniz'in zor anları

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Türkiye'ye geldi  
  Magazin

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio Türkiye'ye geldi  

Nesrin Cavadzade bikinisini çıkarıp sere serpe güneşlendi  
  Magazin

Nesrin Cavadzade bikinisini çıkarıp sere serpe güneşlendi  

Gülşen'in Nişantaşı tarzı
  Magazin

Gülşen'in Nişantaşı tarzı