Sosyal medya detoksu yapan Tuğba Özay neden ara verdiğini açıkladı!

Tuğba Özay, sosyal medya detoksu yaptı. Model, neden ara verdiğini açıkladı.



Özay, "Eveeettt uzun zaman oldu sosyal medyada yoktum. Bu benim tercihim kendi isteğimdi. Bazen susmak gerekir bazen gitmek bazen dinlenmek bazen gözlemlemek. Açıkçası çok da iyi geldi bu sosyal medya detoksu. Aslında farkında olmadan çok fazla içine sürükleniyoruz bazı şeylerin. Bazen ruhumuz yoruluyor, kirleniyoruz. O kadar olumsuzluklar o kadar gereksiz söylemler o kadar vahşi şeylerle karşılaşıyoruz ki bozulduğumuzun farkında bile olmuyoruz. Bundan böyle ne sıklıkta sosyal medyayı kullanırım şimdilik bilmiyorum ama sizlerden binlerce mesaj gelmiş ki cevap vermem mümkün değil. Yalnızca şunu bilmenizi isterim elbette ki merakınıza, sevginize, ilginize mutlu oldum . Belki de eskisi gibi uzun cümleler kurmak istemiyorumdur belki de birilerinin onaylaması ihtiyacı garip geliyordur belki haksızlıklara tahammül edemiyorumdur bilemiyorum ama detoksun ruhuma iyi geldiği kesin. Arada denemenizi önerebilirim. Peki bu zaman zarfında ne yaptım. İnanın çok şey. Güzellikler sevenlerimi bekliyor. En heyecan veren iki projem var ki birisi babacığıma ithafen yazmış olduğum Araftayım adlı şarkım. Çıkış tarihi umuyorum Babalar Günü olacak. Ayrıca tüm kliplerimde olduğu gibi bu klibimin de hikayesini tasarladım. Ve yine Türkiye’de bir ilki gerçekleştireceğim babacığımın şiirlerinden 11 adet şiiri yapay zeka ile babacığıma okuttuk. O da önümüzdeki günlerde sizlerin beğenisine sunulacak. Ve ayrıca 28 Haziran'da vizyona girecek olan Le Hayde Maske adlı sinema filmimiz izleyiciyi bolca güldürecek. Ve çok yakında Tubistler Ailemle geleneksel piknik etkinliğimiz olacak. Veeee sevgili Buse Tirman ile yine muhteşem çekimlere imza atacağız. Hepsi sırayla ve çok yakında" dedi.

Sizleri seven Nihal Tuğba ÖZAY

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