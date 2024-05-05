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Yasemin Kay Allen sürpriz bir projeye dahil oldu

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen sürpriz bir projeye dahil oldu. İşte detaylar...

Yasemin Kay Allen sürpriz bir projeye dahil oldu

Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisi ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın kadrosuna başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen dahil oldu. Fenomen diziye, 12. bölümden itibaren dahil olacak Allen; özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan “Dora Ersoy” karakterine hayat verecek.

  Yasemin Kay Allen sürpriz bir projeye dahil oldu

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

  Yasemin Kay Allen sürpriz bir projeye dahil oldu

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” adlı dizi yeni bölümüyle salı saat 20.00’de Show TV’de!

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