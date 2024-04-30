 'Kızılcık Şerbeti' final mi yapıyor? Doğukan Güngör'den açıklama geldi!

Haftanın en çok izlenen dizileri arasında olan 'Kızılcık Şerbeti' için Müjdat Gezen'den flaş açıklama geldi.

Gezen. "Kızılcık Şerbeti'nde çalışan arkadaşların bir grubu 'dizi artık haziranda bitse de önümüzdeki sezon devam etmese' demeye başlamışlar" dedi.

Projenin başrol oyuncularından Doğukan Güngör açıklama yaptı. Güngör, "Kim demiş bizim haberimiz yok? Gayet mutluyuz" dedi.

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