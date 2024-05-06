 Aslıhan Karalar: Modayı yakından takip ediyorum

Oyunculuğun yanı sıra giyim tarzıyla da adından söz ettiren Aslıhan Karalar, bir çekim için objektif karşısına geçti.

Karalar, Gaia n Uranos imzası taşıyan kombinleriyle beğeni toplarken, modayı takip ettiğini söyledi.

Karalar, "Bir oyuncu için kıyafet seçimi önemli... Modayı yakından takip ediyorum. Kıyafet seçiminde danıştığım kişiler oluyor ama marka takıntım yok. Önemli olan kendime yakışan ve içinde rahat hissettiğim kıyafetler seçmek. Davetlerde dışında içinde mutlu bana yakışanı hissettiğim kıyafetler seçiyorum. Kadınlar için bence kendine yakışanı giymek çok önemli, en büyük lüks" dedi.

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