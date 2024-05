  Nike Well Festival İstanbul’da unutulmaz bir gün geride kaldı

Nike Well Collective eğitmenleri rehberliğinde gerçekleşen etkinlik, sıra dışı spor deneyimleri, pedal partisi, yoga ve meditasyon seansları ile dolu dolu geçti.

Paneller ve söyleşilerin büyük ilgi gördüğü etkinlik, Melikşah Altuntaş ve Zeynep Üner'in moderatörlüğünde gerçekleşen ilham verici sohbetlerle zenginleşti. Zehra Güneş, Ahsen Eroğlu ve Sinem Kobal'ın yer aldığı "İyi Miyiz?" paneli ve Pırıl Şenol, Buse Naz Çakıroğlu ve Cansu Akın'ın katıldığı "Galiba Duygularımı Yedim" paneli, güçlü kadınların hayatın karmaşasında nasıl pozitif adımlar attıklarını ve beslenmenin önemini ele aldı.

Ayrıca, Cannes ödüllü oyuncu Merve Dizdar, içerik üreticisi ve müzisyen Mine Özgüle ve başarılı oyuncu Ezgi Mola'nın katıldığı "Burada, Anda, Akışta" söyleşisi, katılımcılara anı yaşamanın ve anın tadını çıkarmanın önemini hatırlattı.

Nike Well Collective koşu koçları eşliğinde gerçekleşen Tarihi Yarımada sabah koşusuyla başlayan etkinlik, Urban Active ekibi ve canlı DJ performanslı Pedal Partisi, Nike Well Collective eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen Sıra Dışı Bir Antrenman, Cihangir Yoga ile Enerjik Yoga Akışı ve Kolektif Meditasyon, Nefes Terapisi, Hareket Terapisi, Aromaterapi Atölyesi ve tasarımcı Bahar Bambi önderliğinde gerçekleşen bir kişiselleştirme atölyesiyle devam etti. Nike Well Festival İstanbul, katılımcılarını limitlerini zorlamaya, zihinleri ve bedenleri arasında uyum bulmaya davet ettiği, heyecan dolu deneyimlerle son buldu.

Nike Well Festival İstanbul, ilham veren söyleşiler ile katılımcıları buluşturarak unutulmaz bir gün geçirmelerini sağladı.

"Burada, Anda, Akışta" Söyleşisi:

Moderatör Melikşah Altuntaş'ın yönetiminde gerçekleşen etkileyici panelde, Cannes ödüllü oyuncu Merve Dizdar, içerik üreticisi ve müzisyen Mine Özgüle ve başarılı oyuncu Ezgi Mola, anda kalmak için neler yaptıklarını, düşünce akışlarına ve olaylara nasıl odaklandıklarını samimiyetle paylaştılar. Ezgi Mola kendisine yöneltilen, “Gözlerinizi kapadığınızda ve huzurlu bir an hayal ettiğinizde ne görüyorsunuz?” sorusuna; “Oğlum ile birlikte deniz kenarındayız ve sohbet ediyoruz. Sohbet edebilmemiz için yaşının çok büyük olmasına da gerek yok. Şu anda da onunla çok güzel bir iletişim kurabiliyorum ve bu bana huzurlu, anda hissettiriyor” dedi.

Merve Dizdar ise “Depresyon, kaygı ve melankoliyi çok seviyorum. Küçükken evcilik oyunlarımda bile hep en kötü durumlarda olan bendim. Tabi ki evde böyle bir şey yoktu ama benim tüm evcilik oyunlarım böyleydi. Bunun doğru olduğunu söylemiyorum ama 38 yaşıma gelirken, bu duyguların beni beslediğini ve anda kalmamı sağladığını düşünüyorum.” diyerek hem çocukluk anısını hem de şimdiki duygularını paylaştı.

"İyi Miyiz?" Paneli:

Moderatör Zeynep Üner'in yönettiği ilham dolu konuşmaların yapıldığı panelde, VakıfBank kadın voleybol takımı ve kadın milli voleybol takımı oyuncusu Zehra Güneş, başarılı oyuncular Ahsen Eroğlu ve Sinem Kobal, güçlü kadınların yoğun ve kaotik hayatlarında nasıl "iyi hissetmeye dair" adımlar attıklarını cesurca paylaştılar.

Sinem Kobal: “Hayat her zaman çok hızlı akıyor. Bir şekilde bu hız ve temponun içerisinde kaybolmamak gerektiğine inanıyorum. Anne olma macerası bana bunu öğretti. Bir bebeğe ve çocuğa en iyi gelen şeyin rutinler olduğunu gördüm. Ne kadar yoğun bir gün geçirmiş de olsam kendime ait 5 dakika bile olsa bir rutin oluşturuyorum. Bu bazen yürüyüş bile olabiliyor.

Zehra Güneş: “Profesyonel bir atlet olarak, kendi en iyi olma yolculuğum her anı çok değerli. Bizi sadece, başarılar, şampiyonluklar, zaferler gibi görsel şölenlerin bir parçası olarak düşünmeyin. Evde kardeşleriyle kavga eden Zehra, sakatlıklar yaşayan Zehra, 24 saate sığamayan Zehra, zaman zaman tökezleyen ve her daim altın madalya için hayaller kuran Zehra… Bunların hepsi benim kendi yolculuğumun bir parçası. Bu yolculukta, benimle birlikte yürüyen, bana değer katan herkes benim için çok kıymetli. Nike da bunlardan biri... Sonuç olarak şunu söyleyebilirim: dünden ders alıyorum, bugün 'potansiyelimin en iyisi' için çalışıyorum, yarın için çok umutluyum.” dedi.

Ahsen Eroğlu: “Çok hareketli bir insanım ve bunu kontrol etmekte zorlanıyorum. Bu nedenle de çok çabuk gaza gelebilen biriyim. Herhangi biri beni aniden buz gibi bir şelaleye atlamaya ikna edebilir mesela. Aslında ikna olma motivasyonum yanımda kıymet verdiğim ve düşüncelerini önemsediğim insanların bana olan güvenleri. “Biz bu anı birlikte deneyimleyebiliriz” ya da “Ahsen sen bunu başarırsın” desteği anda kalmamı ve kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. Bu durum benim için önemli bir motivasyon kaynağı” dedi.

"Galiba Duygularımı Yedim" Paneli:

Moderatör Zeynep Üner'in yönettiği bu düşündürücü panelde, yeme davranışı uzmanı Pırıl Şenol, geçtiğimiz hafta üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan ve bu yaz olimpiyatlarda altın madalya için mücadele edecek olan milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu ve içerik üreticisi Cansu Akın, duyguların ve beslenme alışkanlıklarının girdiği kısır döngüyü kırmanın önemine dikkat çektiler.

Nike Well Festival İstanbul'un katılımcıları, bu değerli konuşmacılar ve ilham verici panellerle dolu bir gün geçirdiler. Etkinlik, katılımcılarına yaşam tarzlarını iyileştirmek ve daha sağlıklı bir yaşam sürmek için ilham verici bir deneyim sunmayı amaçladı.

