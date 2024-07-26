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Gizem Terzi yeni projelere odaklandı

Ünlü oyuncu Gizem Terzi yeni projelere odaklandı. İşte detaylar...

Gizem Terzi yeni projelere odaklandı

Gizem Terzi, önceki gün Zorlu Avm’de görüntülendi.

Gizem Terzi yeni projelere odaklandı
Güzel oyuncu son olarak yer aldığı ve üç sene süten Arka Sokaklar projesinde yer alan oyuncu biraz dinlendiğini söyledi.

Gizem Terzi yeni projelere odaklandı
Yaz tatili yaptığını söyleyen Terzi yeni projelere odaklandığı söylerken şık tarzıyla da beğeni topladı.

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