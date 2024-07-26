Gizem Terzi yeni projelere odaklandı

Gizem Terzi, önceki gün Zorlu Avm’de görüntülendi.



Güzel oyuncu son olarak yer aldığı ve üç sene süten Arka Sokaklar projesinde yer alan oyuncu biraz dinlendiğini söyledi.



Yaz tatili yaptığını söyleyen Terzi yeni projelere odaklandığı söylerken şık tarzıyla da beğeni topladı.

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