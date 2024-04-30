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Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor!

Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor! İşte detaylar...

Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor!

Reynmen, bir süredir Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşıyor.

Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor!
Reynmen adıyla tanınan şarkıcı ve YouTuber Yusuf Aktaş il modelin aşkı evliliğe gidiyor.

Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor!
Şarkıcı, Kurtaran'a evlilik teklifi etti.

Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor!
İkili, o anları Instagram'dan paylaştı.

Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor!
Model, tek taşıyla poz verdi.

Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor!
İkiliye beğeni yağdı.

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