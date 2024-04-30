Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor!

Reynmen, bir süredir Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşıyor.



Reynmen adıyla tanınan şarkıcı ve YouTuber Yusuf Aktaş il modelin aşkı evliliğe gidiyor.



Şarkıcı, Kurtaran'a evlilik teklifi etti.



İkili, o anları Instagram'dan paylaştı.



Model, tek taşıyla poz verdi.



İkiliye beğeni yağdı.

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