 Merve Boluğur'dan sürpriz yatırım!

Merve Boluğur, yakın dostu iş insanı Medet Anlı ile bir araya geldi.

Oyuncu, "Yazın hem tatil yapacağım hem de arsa arayışım var. Medet inanılmaz bir beyin. Ondan fikir alıyorum. Kendisinin Bodrum ve Antalya'da inşaatları var. İstanbul'da da arayışım devam ediyor. Deneyimlerinden faydalanacağım" dedi.



Anlı ise, "Ne isterse halledeceğiz. Merve'ye doğal, hayvanlarıyla rahat zaman geçireceği ve denize rahat girebileceği yer ayarlıyoruz" diye konuştu. Boluğur, zaman zaman "Artık çoluk çocuğa karışmak ve evlenmek istiyorum" demiştiniz. Herhalde bahçeyi yer mi arıyorsunuz?" sorusuna, "Yaş kemale erdi biraz. Yaşı söylemeyeyim 30'ların üzerinde kadınım. Bahçe bana ve ruhuma iyi geliyor" cevabını verdi. Oyuncu, "Bodrum'u istiyorum. Yurt dışı olarak saymakla bitmeyecek yerler var. Bu yaz herhalde Bodrum'dayım" dedi.



'Boluğur'a taş ev olacak' Kendinden bahseden oyuncu, "Daha çok geziyorum ve kitap okuyorum. Influencer'lık olarak ufak işlerim var. YouTube ile ilgili planlarım olacak gibi..." dedi. Yıllar önce YouTube platformuna girip bırakmasına Boluğur, "İlk başta YouTube'da içimi dökme aracıydı. Setlerde senarist ne yazıyorsa onu söylüyoruz. Şu an daha profesyonel içerikle dönmek istiyoruz. Ev yapımı döneminde çektiklerini de YouTube'a koyabiliriz" dedi. Boluğur'un evi için Anlı, "Taş ev olacak. Zeytin ağaçları ve havuz olacak. Ev üstü havuzda düşünüyorum. Merve ile zaten iyi arkadaşız. Bir senedir konuşuyoruz evi... Merve harbi star" ifadelerini kullandı. Serdar Ortaç işe fotoğraf paylaşan Boluğur, "Yeni bir şarkı mı geliyor?" sorusuna, "Sevdiğim sanatçı... Yaşım gereği Serdar dinleyerek büyüdüm. Şu an görüşme aşamasındayız" yanıtını verdi. Işın Karaca'nın, "Bir sen eksiktin cici kız" sözleri için oyuncu, "Teşekkür ederim. Duruşumu biliyorsunuz" diyerek, cevap vermedi.

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