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'Ömer' ekrana veda ediyor

'Ömer' dizisi ekrana veda ediyor. İşte detaylar...

'Ömer' ekrana veda ediyor

Yapımını OGM Pictures’ın yapımcılığını Onur Güvenatam’ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın yer aldığı,

'Ömer' ekrana veda ediyor
senaryosunu Deniz Madanoğlu ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk’in kaleme aldığı geçtiğimiz sezondan bu yana büyük bir beğeniyle izlenen Ömer dizisi,

 'Ömer' ekrana veda ediyor

bu akşam yayınlanacak 54’üncü bölümüyle ekran yolculuğuna veda ediyor.

 'Ömer' ekrana veda ediyor

Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner’in yer aldığı Ömer, bu akşam yayınlanacak olan son bölümüyle seyircisiyle vedalaşıyor.

 'Ömer' ekrana veda ediyor

Ömer, final bölümüyle bu akşam 20.00’de Star’da…

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