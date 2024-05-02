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Yazın cildinizi Uraw'la koruyun

Uraw Kozmetik’in güneş kremiyle bu yaz uzun süre kalıcı bronzluk ve ton eşitleyici yüksek koruma sağlayın.

Yazın cildinizi Uraw'la koruyun

AR-GE konusunda her geçen gün daha çok yatırım yapan Uraw Kozmetik, Güney Kore kalitesini ve kozmetik kültürünü hem üretim anlamında hem de içerik anlamında Türkiye’ye taşıdı.

Saç ve cilt ürünlerini yenileyerek daha da ürün alternatifi ekledi.

TON EŞİTLEYİCİ GÜNEŞ KREMİ

"Uraw Higy Prodection Sunscreen Cream" içeriğindeki heatforce ve wetforce teknolojisi sayesinde cildiniz su ve ter ile temas ettiğinde koruculuğunu arttırır. Işıltı ve uzun süre kalıcı bronzluk, ton eşitleyici ve yüksek koruma sağlar.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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