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Nur Bilen Yavuzer X NetWork Kapsül Koleksiyonu çok özel bir davetle tanıtıldı

Minimal ve iddialı şık stili ile öne çıkan Nur Bilen Yavuzer ve NetWork iş birliği ile modern kadının ihtiyaçlarına cevap veren kapsül koleksiyon, boğaz kenarında şık bir davetle moda severlerle buluştu.

Nur Bilen Yavuzer X NetWork Kapsül Koleksiyonu çok özel bir davetle tanıtıldı

Yelda Mizrahi, Esra Çalık, Esra Erdem, Mert Vidinli, Meriç Küçük, Reha Yavuzer, Ajda Artan gibi isimlerin de ilgi gösterdiği davette, ilkbahar yaz sezonunda modern ve zamansız şehir görünümleriyle sezona damgasını vuracak Nur Bilen Yavuzer X NetWork Kapsül Koleksiyonu tanıtıldı. 

Nur Bilen Yavuzer X NetWork Kapsül Koleksiyonu çok özel bir davetle tanıtıldı

Moda dünyasının ilham veren isimlerinden Nur Bilen Yavuzer'i NetWork’le buluşturan Nur Bilen Yavuzer X NetWork Kapsül Koleksiyonu her stile hitap ediyor. Çok yönlü modern şehir görünümleri sunan kapsül koleksiyon, güneşli günlerin enerjisini yazlık mekanlarda, seyahatlerde ve akşam davetlerinde yansıtmaya olanak sağlıyor.  

Nur Bilen Yavuzer X NetWork Kapsül Koleksiyonu çok özel bir davetle tanıtıldı

Nur Bilen Yavuzer X NetWork konsept koleksiyonu; denim pantolon ve denim gömleklerden basic üstlere, blazer ceket ve pantolon şort takımlardan, etek, elbise ve basic gömleklere kadar geniş bir ürün seçkisi sunuyor. Koleksiyonda her gardırobun vazgeçilmez renklerinden; bej, kahve, lacivert, siyah, beyaz ve gri tonları ön plana çıkarken, ışıltı detaylı elbiseler, payet detaylı etek ve büstiyerlerle de gece davetlerine uygun iddialı görünümlere imza atılıyor. 

Nur Bilen Yavuzer X NetWork Kapsül Koleksiyonu çok özel bir davetle tanıtıldı

Tamamlayıcı aksesuarlarla zenginleştirilmiş koleksiyonda, şıklıkla konforu bir arada sunan loafer, babet ve terlikler, şık hasır çantalar ve örgü detaylı kemerler de her stile hitap eden bütünsel bir görünüm için yer alıyor.  

Nur Bilen Yavuzer X NetWork Kapsül Koleksiyonu çok özel bir davetle tanıtıldı

Stil sahibi her kadının gözdesi olmaya hazır, birbirinden şık ve özel parçaların yer aldığı Nur Bilen Yavuzer X Network Konsept Koleksiyonu’nu yakından incelemek için siz de seçili NetWork mağazalarına ve NetWork online adresine davetlisiniz.

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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