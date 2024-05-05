İki yıl önce iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenip Amerika’ya yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, acı haberi duyurdu.



Erçetin, eşinin vefat ettiğini Instagram'dan açıkladı.

Erçetin, "Yeminimizi tuttuk iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam gidişin çok âni oldu Işıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük..." diye yazdı.

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