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Yeşim Erçetin acı haberi duyurdu

Yeşim Erçetin acı haberi duyurdu. İşte detaylar...

Yeşim Erçetin acı haberi duyurdu

İki yıl önce iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenip Amerika’ya yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, acı haberi duyurdu.

Yeşim Erçetin acı haberi duyurdu
Erçetin, eşinin vefat ettiğini Instagram'dan açıkladı.

Yeşim Erçetin acı haberi duyurdu

Erçetin, "Yeminimizi tuttuk iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam gidişin çok âni oldu Işıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük..." diye yazdı.

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