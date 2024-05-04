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Yılmaz Erdoğan ile aşk görüntüsüyle gündem olan Cansu Taşkın cephesi ilk kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan ile aşk görüntüsüyle gündem olan Cansu Taşkın cephesi ilk kez konuştu! İşte detaylar...

Yılmaz Erdoğan ile aşk görüntüsüyle gündem olan Cansu Taşkın cephesi ilk kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan ile çıkan aşk videosundan sonra gündemden düşmeyen Cansu Taşkın, Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi.

Yılmaz Erdoğan ile aşk görüntüsüyle gündem olan Cansu Taşkın cephesi ilk kez konuştu!
Sosyal medya fenomeni, çıkan aşk haberlerine ve video ile ilgili sorulara cevap vermeden, hızlıca AVM'ye girdi.

Yılmaz Erdoğan ile aşk görüntüsüyle gündem olan Cansu Taşkın cephesi ilk kez konuştu!
Taşkın ile Erdoğan'ın öpüştüğü videoyu Instagram sayfasında paylaşan sosyal medya fenomeninin kardeşi Elif Vurgun,

Yılmaz Erdoğan ile aşk görüntüsüyle gündem olan Cansu Taşkın cephesi ilk kez konuştu!
"Artık bu durumun konuşulmasını istemiyoruz.

 Yılmaz Erdoğan ile aşk görüntüsüyle gündem olan Cansu Taşkın cephesi ilk kez konuştu!

Konunun kapanmasını istiyoruz. O yüzden bu konu hakkında bir şey söylemeyeceğiz" dedi.

 Yılmaz Erdoğan ile aşk görüntüsüyle gündem olan Cansu Taşkın cephesi ilk kez konuştu!
Abla-kardeş AVM içinde mağazaları gezdi.

 Yılmaz Erdoğan ile aşk görüntüsüyle gündem olan Cansu Taşkın cephesi ilk kez konuştu!

Aşk görüntülerinden sonra Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi" açıklamasını yaptı.

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