 Yılmaz Erdoğan ile aşk görüntüsüyle gündem olan Cansu Taşkın cephesi ilk kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan ile çıkan aşk videosundan sonra gündemden düşmeyen Cansu Taşkın, Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi.



Sosyal medya fenomeni, çıkan aşk haberlerine ve video ile ilgili sorulara cevap vermeden, hızlıca AVM'ye girdi.



Taşkın ile Erdoğan'ın öpüştüğü videoyu Instagram sayfasında paylaşan sosyal medya fenomeninin kardeşi Elif Vurgun,



"Artık bu durumun konuşulmasını istemiyoruz.

Konunun kapanmasını istiyoruz. O yüzden bu konu hakkında bir şey söylemeyeceğiz" dedi.



Abla-kardeş AVM içinde mağazaları gezdi.

Aşk görüntülerinden sonra Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi" açıklamasını yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.