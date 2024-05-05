Eda Ece-Buğrahan Tuncer, çocukları Mina İpek Tuncer ile bir ay sonra dışarı çıktı

Eda Ece-Buğrahan Tuncer, bir aylık kızları Mina İpek Tuncer ile dışarı çıktı.



Aile pozunu paylaşan Ece, "Bugün ilk kez ailece dışarı çıktık. Bir ay... Aile tablosu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.