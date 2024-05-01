  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yorum yağdı

Ünlü isim Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını paylaştı! İşte detaylar...

Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yorum yağdı

Şeyma Subaşı, tatile doymuyor.

Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yorum yağdı
Sosyal medya fenomeni 20 gün Bali'de kalmıştı.

Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yorum yağdı
Subaşı, kısa bir süre önce İstanbul'a gitmişti.

Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yorum yağdı
Sosyal medya fenomeni, yine tatile çıktı.

Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yorum yağdı
Subaşı bu defa İspanya'ya gitti.

Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yorum yağdı
Sosyal medya fenomeni İbiza'dan karelerini paylaştı.

Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yorum yağdı
Üstsüz karelerini yayınlayan Subaşı'ya yorum yağdı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirdi!
  Magazin

Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirdi!

'Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever'den Afra Saraçoğlu isyanı
  Magazin

'Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever'den Afra Saraçoğlu isyanı

Cenk Eren operasyon geçirdi! Hastane odasından açıklama yaptı
  Magazin

Cenk Eren operasyon geçirdi! Hastane odasından açıklama yaptı

Amine Gülşe doğum gününü kutladı
  Magazin

Amine Gülşe doğum gününü kutladı

Burcu Esmersoy'un 'Evlilikte' nazar önlemi!
  Magazin

Burcu Esmersoy'un 'Evlilikte' nazar önlemi!

'Kızılcık Şerbeti' final mi yapıyor? Doğukan Güngör'den açıklama geldi!
  Magazin

'Kızılcık Şerbeti' final mi yapıyor? Doğukan Güngör'den açıklama geldi!