Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yorum yağdı

Şeyma Subaşı, tatile doymuyor.



Sosyal medya fenomeni 20 gün Bali'de kalmıştı.



Subaşı, kısa bir süre önce İstanbul'a gitmişti.



Sosyal medya fenomeni, yine tatile çıktı.



Subaşı bu defa İspanya'ya gitti.



Sosyal medya fenomeni İbiza'dan karelerini paylaştı.



Üstsüz karelerini yayınlayan Subaşı'ya yorum yağdı.

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