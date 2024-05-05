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Merve Dizdar'dan şaşırtan depresyon açıklaması!

Merve Dizdar'dan şaşırtan depresyon açıklaması! İşte detaylar...

Merve Dizdar'dan şaşırtan depresyon açıklaması!


Nike Well Collective eğitmenleri rehberliğinde gerçekleşen etkinlik, sıra dışı spor deneyimleri, pedal partisi, yoga ve meditasyon seansları ile dolu dolu geçti. Moderatör Melikşah Altuntaş'ın yönetiminde gerçekleşen etkileyici panelde, Cannes ödüllü oyuncu Merve Dizdar, içerik üreticisi ve müzisyen Mine Özgüle ve başarılı oyuncu Ezgi Mola, anda kalmak için neler yaptıklarını, düşünce akışlarına ve olaylara nasıl odaklandıklarını samimiyetle paylaştılar.

Merve Dizdar'dan şaşırtan depresyon açıklaması!
Merve Dizdar, "Depresyon, kaygı ve melankoliyi çok seviyorum. Küçükken evcilik oyunlarımda bile hep en kötü durumlarda olan bendim. Tabii ki evde böyle bir şey yoktu ama benim tüm evcilik oyunlarım böyleydi. Bunun doğru olduğunu söylemiyorum ama 38 yaşıma gelirken, bu duyguların beni beslediğini ve anda kalmamı sağladığını düşünüyorum" dedi.

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