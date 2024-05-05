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Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik doğacak kızının adını ilk kez açıkladı!

Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik doğacak kızının adını ilk kez açıkladı! İşte detaylar...

Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik doğacak kızının adını ilk kez açıkladı!

Burcu Biricik, 35'inci yaşını kutladı. Oyuncu, doğacak kızının ismini ilk kez açıkladı.

Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik doğacak kızının adını ilk kez açıkladı!
Oyuncu, kızının isminin Luna olcağını söyledi.

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