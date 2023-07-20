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Eda Ece Türkiye'nin Barbie'si seçildi

Eda Ece Türkiye'nin Barbie'si seçildi. İşte haberin detayları...

Eda Ece Türkiye'nin Barbie'si seçildi

Tüm dünyayı etkisine alan Barbie çılgınlığı Türkiye'yi de sardı. Barbie filminin dünya genelindeki popülerliği ve etkisi tüm medyayı sarsarken, ‘Onların Barbie’si olur da bizim olmaz mı?’ diyen KızlarSoruyor, hazırladığı anketle Türkiye’nin Barbie’sini seçti.

Eda Ece Türkiye'nin Barbie'si seçildi

21 Temmuz Cuma gösterime girecek olan Barbie filmi tüm dünyada adından söz ettiriyor. Ünlü Hollywood oyuncularından Margot Robbie, Ryan Gosling, Helen Mirren ve Will Ferrell gibi starların rol aldığı son Barbie filmi tüm dünyada trend olmaya devam ederken, ülkemizde de başta sosyal medya olmak üzere her yerde karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Eda Ece Türkiye'nin Barbie'si seçildi
Türkiye'nin önde gelen topluluk platformu olan KızlarSoruyor, Barbie çılgınlığının Türkiye'deki yansımalarını araştırmak için özel bir ankete imza attı. Ankette yerli Barbie adayları olarak Bade İşcil, Hande Erçel, Burcu Biricik ve Eda Ece belirlendi. Türkiye'nin Barbie'sini seçmek için 6500 kişinin oy kullandığı ankette büyük bir heyecan yaşandı.

Eda Ece Türkiye'nin Barbie'si seçildi
Sadece oyunculuk kariyeri ve geniş hayran kitlesi ile değil, stil ikonu olması yanında tarzı ve sempatik kişiliğiyle de dikkat çeken bir isim olan Eda Ece, anketteki oyların %36'sını toplayarak Türkiye'nin Barbie'si unvanını kazandı. İkincilik ödülünü %24 oy oranıyla Hande Erçel alırken, üçüncülüğü ise %21 oy oranıyla Bade İşcil elde etti. Ankette dördüncü sırayı ise %19 oy oranıyla Burcu Biricik aldı.

Eda Ece Türkiye'nin Barbie'si seçildi

KızlarSoruyor, bu anketle Türkiye'de popüler kültürün bir parçası olan Barbie fenomeninin nasıl bir yankı bulduğunu ortaya koymayı amaçladı. Barbie, kuşkusuz kız çocuklarının hayal dünyasını ve moda anlayışını şekillendiren önemli bir ikon olmuştur. Bu ankette yer alan diğer adayların da kendilerine özgü başarıları ve takipçi kitlesiyle Barbie'liğe layık görüldüklerini belirtmek isteriz.

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