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Eda Ece balayında moralinin bozuk olduğunu söyledi! Oyuncu sebebini açıkladı!

Dünyaevine girmelerinin ardından Bodrum'da tatil yapan Eda Ece-Buğrahan Tuncer çifti, veterinerden çıkarken görüntülendi

Eda Ece balayında moralinin bozuk olduğunu söyledi! Oyuncu sebebini açıkladı!

 

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da nikâh masasına oturmuştu. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Çift, balayında görüntülendi. Soluğu Bodrum'da alan ikili, Yalıkavak'taki bir veterinerden çıkarken objektiflere yansıdı. Ece ile Tuncer, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Eda Ece balayında moralinin bozuk olduğunu söyledi! Oyuncu sebebini açıkladı!

BİRAZ MORALİM BOZUK

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eda Ece, "Balayımız çok güzel geçiyor. Düğünümüz de çok keyifli geçmişti ama biraz moralim bozuk. Köpeğim yaşlı olduğu için biraz oksijene ihtiyacı vardı, o yüzden bugün burada kalması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Eda Ece balayında moralinin bozuk olduğunu söyledi! Oyuncu sebebini açıkladı!
HEPİMİZ ÇOK MUTLUYUZ

Ece, bir muhabirin, "Yakın arkadaşınız Şevval Sam da aradığı aşkı buldu" sözlerinin üzerine, "Hepimiz çok mutluyuz. Onun da güzel bir ilişkisi var. Mutlu olsunlar" şeklinde konuştu.

Eda Ece balayında moralinin bozuk olduğunu söyledi! Oyuncu sebebini açıkladı!

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