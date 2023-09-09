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Eda Ece’den müjdeli haber! İki ay önce evlenmişti

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer geçtiğimiz haziran ayında İstanbul'da bir otelde dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bebek beklediği bildirildi.

Eda Ece’den müjdeli haber! İki ay önce evlenmişti

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girdi.

Eda Ece’den müjdeli haber! İki ay önce evlenmişti

Ece’nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı. Buğrahan Tuncer’in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu.

Eda Ece’den müjdeli haber! İki ay önce evlenmişti

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü çift bebek bekliyor.

Yaz sonunda anne olacağı haberini alan Ece'nin bir aylık hamile olduğu bildirildi. Oyuncu, rol aldığı Yasak Elma dizisinin bir sezon daha uzatılmasını istememiş, evlenip bebek yapmak için oyunculuğa ara verme kararı almıştı.

Ünlü çiftten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

 

 

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