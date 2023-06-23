  Eda Ece evlendikten sonra bakın ilk iş olarak ne yaptı?

Ünlü oyuncu Eda Ece, Anadolu Efes forması giyen Buğrahan Tuncer ile evlendi.



Oyuncu, evlendikten sonra Instagram'daki profilini değiştirdi.

Oyuncu, isim ksımını Eda Ece Tuncer yaptı.

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