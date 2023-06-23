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Eda Ece evlendikten sonra bakın ilk iş olarak ne yaptı?

Anadolu Efes forması giyen Buğrahan Tuncer ile evlenen Eda Ece, evlendikten sonra bakın ilk iş olarak ne yaptı? İşte detaylar...

Eda Ece evlendikten sonra bakın ilk iş olarak ne yaptı?

Ünlü oyuncu Eda Ece, Anadolu Efes forması giyen Buğrahan Tuncer ile evlendi.

Eda Ece evlendikten sonra bakın ilk iş olarak ne yaptı?
Oyuncu, evlendikten sonra Instagram'daki profilini değiştirdi.

  Eda Ece evlendikten sonra bakın ilk iş olarak ne yaptı?

Oyuncu, isim ksımını Eda Ece Tuncer yaptı.

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