Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, nikâh masasına oturdu.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, 4 yıllık birlikteliklerinin ardından bugün Four Seasons Bosphorus’ta evlendi.

Eda Ece’nin gelinliği Zuhair Murad, mücevherleri Tiffany&Co. imzalı.

Düğün konsept tasarım ve organizasyonu ise Aytül Ayke Weddings tarafından yapıldı.

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