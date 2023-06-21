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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, Kuruçeşme'deki bir otelde gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirdi.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, nikâh masasına oturdu.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, 4 yıllık birlikteliklerinin ardından bugün Four Seasons Bosphorus’ta evlendi.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi

Eda Ece’nin gelinliği Zuhair Murad, mücevherleri Tiffany&Co. imzalı.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi

Düğün konsept tasarım ve organizasyonu ise Aytül Ayke Weddings tarafından yapıldı.

 

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi

 

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