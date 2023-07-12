Eda Ece gelinliğini giydiği anı anlattı!

Geçtiğimiz ay evlenen Eda ile Buğrahan Tuncer, Hello dergisine konuştu. Milli basketbolcu, "Çok güzel bir gelin olmuştu. Onu görünce mutlu hissettim. İlişkimizin çok özel bir anı olarak hafızamda yerini aldı" dedi.



Ece ise, "Gelinliğimi giyip Buğra’yı gördüğüm an güzel bir histi. Onu görünce yüzüm güldü. Beğendiğini hissettim. Sonra ‘Çok güzel olmuşsun’ deyince çok duygulandım" şeklinde konuştu.

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