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Eda Ece anne mi oluyor? Oyuncudan çocuk açıklaması geldi!

Eda Ece anne mi oluyor? Oyuncudan çocuk açıklaması geldi! İşte haberin detayları...

Eda Ece anne mi oluyor? Oyuncudan çocuk açıklaması geldi!

Snob Magazin'in özel haberine göre, Eda Ece, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Eda Ece anne mi oluyor? Oyuncudan çocuk açıklaması geldi!

Oyuncu, uzun süredir aşk yaşadığı milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile haziran ayında evlenmişti.

Eda Ece anne mi oluyor? Oyuncudan çocuk açıklaması geldi!
Balayından dönen Ece, "İstanbul'a dönük. Buğra işe başladı. Ben de dinleniyorum" dedi. Oyuncu, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hepsine bakacağız. Daha yeni döndük. Evlilik gayet güzel" yanıtını verdi. Altı sezon ekranda olduğu Yasak Elma dizisiyle final yapan Ece, "Bu sezonda yokum. Seneye bakarız" ifadelerini kullandı.

 Eda Ece anne mi oluyor? Oyuncudan çocuk açıklaması geldi!

Bir ankette Türkiye'nin Barbie'si seçilen, "Çok teşekkür ederim. Pembe rengini severim" dedi.

 Eda Ece anne mi oluyor? Oyuncudan çocuk açıklaması geldi!

Ece, Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesine tepki göstermişti. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak sevgi, minnet ve şükranını ifade etmişti. Ece, sorulara, "Yani bence bu konuda en net olan kişi benim" dedi.

Eda Ece anne mi oluyor? Oyuncudan çocuk açıklaması geldi!

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