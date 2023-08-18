 Eda Ece anne mi oluyor? Oyuncudan çocuk açıklaması geldi!

Snob Magazin'in özel haberine göre, Eda Ece, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Oyuncu, uzun süredir aşk yaşadığı milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile haziran ayında evlenmişti.



Balayından dönen Ece, "İstanbul'a dönük. Buğra işe başladı. Ben de dinleniyorum" dedi. Oyuncu, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hepsine bakacağız. Daha yeni döndük. Evlilik gayet güzel" yanıtını verdi. Altı sezon ekranda olduğu Yasak Elma dizisiyle final yapan Ece, "Bu sezonda yokum. Seneye bakarız" ifadelerini kullandı.

Bir ankette Türkiye'nin Barbie'si seçilen, "Çok teşekkür ederim. Pembe rengini severim" dedi.

Ece, Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesine tepki göstermişti. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak sevgi, minnet ve şükranını ifade etmişti. Ece, sorulara, "Yani bence bu konuda en net olan kişi benim" dedi.

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