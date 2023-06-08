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Eda Ece'nin düğün hazırlıkları devam ediyor

Yasak Elma dizisinin finaliyle geçtiğimiz günlerde izleyici karşısına çıkan Eda Ece, 21 Haziran'da Buğrahan Tıncer ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Eda Ece'nin düğün hazırlıkları devam ediyor

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Eda Ece, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Eda Ece'nin düğün hazırlıkları devam ediyor

Rol aldığı dizinin final yapmasıyla birlikte tatile erken başlayan güzel oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte soluğu alışverişte aldı.

Eda Ece'nin düğün hazırlıkları devam ediyor

21 Haziran'da Buğrahan Tıncer ile nikah masasına oturmaya hazırlanan güzel oyuncu, düğüne sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamlamak üzere uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Neşeli ve eğlenceli halleriyle objektiflere yansıyan güzel oyuncu, doğal güzelliği ve şıklığıyla da adeta göz kamaştırdı.

Eda Ece'nin düğün hazırlıkları devam ediyor

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