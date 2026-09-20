 Dalgakıran’dan albümün ikinci perdesi

Hesap, Deli Dans, Semt Bizim Ev Kiralık, Makinist ve ilk partın kapanışını yapan Kukla Kral'ın da aralarında yer aldığı ilk 6 şarkılık serisiyle alternatif müzik sahnesinde güçlü bir iz bırakan Dalgakıran, ikinci albümleri Olay Ufku yolculuğuna ara vermeden devam ediyor.



İlk bölümü Kukla Kral ile başarıyla tamamlayan grup, albümün ikinci perdesini açan yeni teklisi Anı'yı 18 Eylül’de müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

ÖZLENEN 2000’LER ROCK SOUND'UNA MODERN DOKUNUŞ

Dalgakıran, yeni şarkısı Anı ile dinleyicilerini nostaljik ama bir o kadar da taze bir müzikal yolculuğa çıkarıyor. Rock müzik elementlerinin ham ve güçlü bir şekilde öne çıktığı çalışma, 2000’li yılların ruhumuza işleyen o ikonik Türkçe Rock sound’unu günümüzün modern prodüksiyon anlayışıyla harmanlıyor.

Yüksek dinamizmi, karakterli gitar tonları ve sürükleyici ritimleriyle Anı, hem 2000'ler rock müziğinin samimiyetini özleyenleri yakalamayı hem de Dalgakıran’ın dinamik müzikal kimliğini bir adım öteye taşımayı hedefliyor.



Olay Ufku albümünün heyecanla beklenen yeni halkası Anı, 18 Eylül'de Tamar Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alacak!

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