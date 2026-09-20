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Dalgakıran’dan albümün ikinci perdesi

Dalgakıran’dan albümün ikinci perdesi

Dalgakıran’dan albümün ikinci perdesi

Hesap, Deli Dans, Semt Bizim Ev Kiralık, Makinist ve ilk partın kapanışını yapan Kukla Kral'ın da aralarında yer aldığı ilk 6 şarkılık serisiyle alternatif müzik sahnesinde güçlü bir iz bırakan Dalgakıran, ikinci albümleri Olay Ufku yolculuğuna ara vermeden devam ediyor.

Dalgakıran’dan albümün ikinci perdesi
İlk bölümü Kukla Kral ile başarıyla tamamlayan grup, albümün ikinci perdesini açan yeni teklisi Anı'yı 18 Eylül’de müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

 Dalgakıran’dan albümün ikinci perdesi

ÖZLENEN 2000’LER ROCK SOUND'UNA MODERN DOKUNUŞ
Dalgakıran, yeni şarkısı Anı ile dinleyicilerini nostaljik ama bir o kadar da taze bir müzikal yolculuğa çıkarıyor. Rock müzik elementlerinin ham ve güçlü bir şekilde öne çıktığı çalışma, 2000’li yılların ruhumuza işleyen o ikonik Türkçe Rock sound’unu günümüzün modern prodüksiyon anlayışıyla harmanlıyor.

 Dalgakıran’dan albümün ikinci perdesi

Yüksek dinamizmi, karakterli gitar tonları ve sürükleyici ritimleriyle Anı, hem 2000'ler rock müziğinin samimiyetini özleyenleri yakalamayı hem de Dalgakıran’ın dinamik müzikal kimliğini bir adım öteye taşımayı hedefliyor.

Dalgakıran’dan albümün ikinci perdesi
Olay Ufku albümünün heyecanla beklenen yeni halkası Anı, 18 Eylül'de Tamar Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alacak!

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