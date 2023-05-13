Çağla Şıkel ve sevgilisinden cevap yok!

Bir mekan çıkışı görüntülenen Çağla Şıkel ve Nail Gönenli, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

Sorulan sorulara gülümsemekle yetinen çift, hızlıca araçlarına bindi.

Onların ardından mekandan ayrılan Şıkel'in yakın arkadaşı Edis de sorulara yanıt vermeden objektiflere gülümseyerek poz verdi ve oradan ayrıldılar.

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