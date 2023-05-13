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Çağla Şıkel ve sevgilisinden cevap yok!

Çağla Şıkel, önceki gece sevgilisi Nail Gönenli ile birlikte Etiler'deydi.

Çağla Şıkel ve sevgilisinden cevap yok!

Bir mekan çıkışı görüntülenen Çağla Şıkel ve Nail Gönenli, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

Çağla Şıkel ve sevgilisinden cevap yok!

Sorulan sorulara gülümsemekle yetinen çift, hızlıca araçlarına bindi.

Çağla Şıkel ve sevgilisinden cevap yok!

Onların ardından mekandan ayrılan Şıkel'in yakın arkadaşı Edis de sorulara yanıt vermeden objektiflere gülümseyerek poz verdi ve oradan ayrıldılar.

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