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Çağla Şıkel çay tanıttı

Türkiye’nin özel sektördeki en büyük çay üreticisi olan Doğuş Çay, Çağla Şıkel ile tanıtımını gerçekleştirdiği ENERGY, DETOX ve COLLAGEN çaylarını da içinde bulunduran yeni fonksiyonel çaylarının lansman toplantısını Pera Palace Hotel’de basın mensupları ile birlikte gerçekleştirdi.

Çağla Şıkel çay tanıttı

Ünlü Oyuncu ve Manken Çağla Şıkel “Doğuş Çay benim uzun zamandır takip ettiğim ürünlerini severek kullandığım bir marka. O yüzden teklif gelir gelmez “varım” dedim. Evde keyif yaparken demlediğimiz çaylar dışında poşet çaylar da benim hayatımı kolaylaştırıyor. Bu noktada Doğuş Çay benim elimi büyük derecede kuvvetlendirdi." dedi.

Çağla Şıkel çay tanıttı

Şıkel şöyle devam etti: Form korumak için arınmanın keyfini yaşatan yeşil çay vazgeçilmezlerim arasında. Yüksek oranda içerdiği aktioksidan sayesinde vücudumuzun bağışıklığını güçlendirmeye de yardımcı oluyor. Collagen Çayı içerisinde bulunan Collagen proteini sayesinde güzelleşmeye yardımcı oluyor. Sağlıklı bir cilde sahip olmak isteyen kişiler tarafından olmazsa olmazlar arasında Collagen Çayı. Cildimin sağlığı açısından vazgeçilmezlerimden bir tanesi oldu. Bunları deneyerek deneyimlerimi paylaşıyor olmak benim için çok gurur verici. Doğal ve güvenilir bir içerik. Yeşil çayın yanı sıra kolajen ve enerji çayları da benim favorilerim arasında yer alıyor. Bu iş birliğinden çok keyif aldık, enerjimizin hep devam etmesini diliyorum. Bizim kültürümüzde var. Çay içmeden güne başlayamayız, kendimize gelemeyiz. Şahsen ben güne “Earl Grey” olmadan başlayamıyorum. “Her doğuş yeniden doğuş” sloganı benim ruhumu yansıtıyor. Danslar ederek keyifle yaptık çekimlerimizi. 

Çağla Şıkel çay tanıttı

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