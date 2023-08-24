Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'den AVM turu

Çağla Şıkel, Avukat sevgilisi Nail Gönenli birlikte ile önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Alışveriş için geldikleri görülen çift, muhabirleri kırmayarak yan yana mutluluk pozu verdi.

Uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Şikel ve Gönenli, alışveriş sonrası meydan katında bir restoranda yemek yiyip AVM’den ayrıldı.

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