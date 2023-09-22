Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli ile 'Evlilik' sorusuna şok bir cevap verdi!

Çağla Şıkel, işbirliği projesini duyurduğu Doğuş Çay’ın tanıtım toplantısı öncesi özel hayatı hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.



10 aydır mutlu bir birliktelik yaşadığı Nail Gönenli için “İyi bir insan. Ben de uzun zamandır yalnız olmayı tercih ediyordum, bunu kırdı” diye konuşan Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ’un bu ilişkiye sıcak bakmadığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını anlatıp şöyle konuştu: “Hani Emre’yi de beni de yıllardır tanıyorsunuz. Biz nasıl yaşamamız gerektiğini, nerede durmamız gerektiğini bilen koca koca insanlarız. Artık ben 44 yaşıma geldim. Hepimiz büyüdük. Bunlar varsa da gençlikte olan şeyler. Bazı haberler çıkıyor, ‘Evlenmek istediler de izin verilmedi’ ya da ‘Sözleşme yaptılar’ gibi şeyler. Nail için de söyleyebilirim ki ortada ne evlenmek isteyen var, ne buna karşı çıkan var, ne de sözleşme var."



SONSUZ BİR SEVGİ VE SAYGIYLA SEVİYOR

Hayatında aşka yer olmadığını düşünürken, karşı tarafın kendisine kıymet göstererek bu durumu kırdığını anlatan model, “Uzun zamandır buna bir aralık bırakmıyordum ama hayatımda o aralığı açtı ve oradan girdi. Sonsuz bir sevgi ve saygıyla seviyor. Karşılıklı olarak çok şanslı bir durum” sözleriyle mutluluğunu tarif ederken, evlilik iddialarına ise “Çocuğu olmayan düşünsün. Çocuk yapmamış olan insanlar kesinlikle evlenmeli, aile kurmalı. Hayatımda onun ötesine geçebilen bir duygu yaşarsam söylerim ama bu zamana kadar yaşamadım. Benim çocuklarım olduğu için gündemimde, aklımda hayalimde böyle bir şey yok” diyerek son noktayı koydu.

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