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Ünlü model Çağla Şıkel'in plaj şıklığı!

Geçtiğimiz günlerde Arto'ya açtığı tazminat davasını kazandığı ve Arto'nun mal varlığına haciz koydurduğu haberleriyle gündeme gelen Çağla Şıkel'in keyfi yerinde. Ünlü isim plajda bile şıklığından ödün vermiyor. İşte detaylar...

Ünlü model Çağla Şıkel'in plaj şıklığı!

Çağla Şıkel, yaz başında önce Antalya, sonra Yunanistan'da tatil yapmıştı. Şimdi de Çeşme'de. 44 yaşındaki model, fiziği ile genç kızlara taş çıkarırken, plaj şıklığı ile de dikkat çekti.

Ünlü model Çağla Şıkel'in plaj şıklığı!
KUSURSUZ!
Küpe, kolye, saat ve beline taktığı zinciri ile kusursuzdu. Görenler "Denizde bile çok havalı" yorumunu yaptı. Son zamanlarda Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Çağla Şıkel, bir süredir çocuklarıyla Alaçatı'daki yazlığında tatil yapıyor. Sosyal medya hesabında eğlenceli anlara yer veren Şıkel önceki gün kendisine hazırlanan sürpriz akşam yemeğini paylaşmıştı. (Posta)

Ünlü model Çağla Şıkel'in plaj şıklığı!

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