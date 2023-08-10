Ünlü model Çağla Şıkel'in plaj şıklığı!

Çağla Şıkel, yaz başında önce Antalya, sonra Yunanistan'da tatil yapmıştı. Şimdi de Çeşme'de. 44 yaşındaki model, fiziği ile genç kızlara taş çıkarırken, plaj şıklığı ile de dikkat çekti.



KUSURSUZ!

Küpe, kolye, saat ve beline taktığı zinciri ile kusursuzdu. Görenler "Denizde bile çok havalı" yorumunu yaptı. Son zamanlarda Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Çağla Şıkel, bir süredir çocuklarıyla Alaçatı'daki yazlığında tatil yapıyor. Sosyal medya hesabında eğlenceli anlara yer veren Şıkel önceki gün kendisine hazırlanan sürpriz akşam yemeğini paylaşmıştı. (Posta)

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