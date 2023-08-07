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Arto'ya Çağla Şıkel şoku! Tüm mal varlığına el konuldu!

Tüm mal varlığına el konulan Arto'nun tazminatı ödediği öğrenildi.

Arto'ya Çağla Şıkel şoku! Tüm mal varlığına el konuldu!

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Ünlü manken Çağla Şikel, YouTube, hesabından bir video çekerek mini etekle nasıl frikik vermeden oturulup kalkılmasına yönelik takipçilerine bilgi vermişti. Şikel'in bu videosunu gören Arto, Çağla Şikel için "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin" demişti. Sosyal medya hesabı üzerinden frikik görüntüsünü paylaşan Arto, kısa süre sonra bu paylaşımı silmişti.

Arto'ya Çağla Şıkel şoku! Tüm mal varlığına el konuldu!
Çağla Şikel hakkında yapılan yorumlara sessizliğini adliyede bozdu. Ünlü manken İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, Arto'nun şahsını maddi ve manevi anlamda etkilediğini belirtti. Mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde şarkıcı Arto'nun Çağla Şikel hakkında hayasızca yorumlarda bulunarak kadınlığı ve anneliğini aşağılayan sözler sarf ettiği ifade edilerek suç işlediği anlatıldı.

Arto'ya Çağla Şıkel şoku! Tüm mal varlığına el konuldu!
ARTO'NUN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

ATK Yapılan yargılamada sonrası İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi Arto'nun Çağla Şikel'e yönelik söylemiş olduğu sözler sonrası 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti. Kararın ardından Çağla Şikel bu kez Arto'ya ait 3 araç, banka hesapları, gayrimenkullere haciz koydurarak parasını tahsil etti. Tüm mal varlığına el konulan Arto'nun tazminatı ödediği öğrenildi.

 

 

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