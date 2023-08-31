Bolu'da Gripin'e 30 bin kişilik zafer korosu eşlik etti

Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalarda Gripin sahneye çıktı.

Zafer gecesinin açılışını İzmir Marşı ile yaparak etkinlik alanını coşturan Gripin grubu üyeleri, gece boyunca dillere pelesenk olan şarkılarını 30.000 kişilik koro eşliğinde seslendirdiler.

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