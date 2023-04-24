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Bayramda Linet'ten müzik şöleni...

Ünlü sanatçı Linet, bayramda iki konseri ile dinleyicilerine müzik şöleni yaşattı... İşte detaylar...

Bayramda Linet'ten müzik şöleni...

Linet, bayramda ilk konserini Kıbrıs Artemis Otelde ikinci konserini İzmir Şerefe'de verdi. İki konserinde de müzikseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Linet, her iki konserinde de bis yaparak, konuklara veda etti.

Bayramda Linet'ten müzik şöleni...

Poptan, arabeske, türküden, zamansız klasikleşen geniş repertuarı ile konuklarına unutulmaz anlar yaşatan Linet, "Şarkılarımla sizlere unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatabildiysem benim en güzel bayram hediyem budur. Sizlerin yoğun ilgisi ve sevgisine her zaman layık olmaya çalışıyorum" dedi.

Bayramda Linet'ten müzik şöleni...

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