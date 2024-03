Hayranları kulisi bastı

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Linet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için “Öncelikle bütün kadınların günüyle ilgili, bir günle sınırlandırmak istemiyorum bizim her günümüz güzelliklerle, başarılarla anıldığımızda, güzel haberlerle anılmak ümidiyle en içten dileklerimle kutluyorum. Heyecanlıyı, bir kadın olarak kız çocuğu olarak ne kadar mücadele ettiğimi ben çok iyi bilirim, Herkes çok şanslı olamıyor çok zor hayatlarda yaşayabiliyoruz bu hayatta ama elimizden geldikçe dik durarak, ileriye giderek, arkamıza bakmadan devam edersek başarılarımızın daim olmasının kaçınılmaz olacağına inanın, Bütün kadınları kucaklıyorum ve size inanıp güveniyorum.” dedi.

Hayranları kulise akın etmesiyle duygulanan Linet , “Çok güzel kadınların cesaretliliği saklanması gerektiğinin bilinmesi medeni bir şekilde her yere girip çalışması , kulis basabilmesi ve sevdiği sanatçısının eğer bayan sanatçıysa sarıp sarmalayabilmesi çok güzel bir duygu daim olsun istiyorum.” dedi.

Yeni şarkısı Al Gece Yarılarımı Benden parçasının klip çekimi Dubai’de gerçekleşen projesi hakkında , “Yeni şarkımız çıktı bir hafta içinde iki milyon tıklanma aldı sahnede de inanılmaz güzel tepkiler alıyorum yeni şarkılar geliyor Nisan ayı içerisinde Selami Şahin’in projesinde gerçekten çok az dinlenilen , en güzel şarkısı bana nasip oldu onunda klibini Dubai’de çektik gerçekten de şarkıyla klip çok uyumluydu. Hem Selami Şahin şarkısıyla hem de yeni şarkılarımla baya proje olacak bu yıl doya doya müzik diyeceğiz.”

“Son zamanda Çakal’da Dubai’de klip çekti ve birçok sanatçıda Dubai’de klip çekimine ağırlık verdi sizden sonra” sözleri üzerine Linet, şöyle konuştu: “Benden önce veya sonra feyiz almaları çok güzel bir şey, Benim Dubai’de çöl dokusu olsun , çarşı dokusu olsun çok hoşuma gitti. Türk motiflerine zaten çok yakın dolayısıyla orda ‘da güzel klip çekmek aklımıza geldi ekipmanımız, her şeyimiz hazırdı çok güzel şekilde karşınızda olacak inşallah , Dubai ve Amerika’da turne şeklinde konserlerimiz olucak. Dünyanın güzel yerlerinden inanılmaz teklifler geliyor. Yazın farklı dillerde, çok yönlü bir repertuvar , proje hazırlanıyor. Ben her zaman inanırımki müzik her zaman insanları şevklendirir, şifalandırılır, keyiflendirir , bu yüzden keyif kısmı bende”

Türkiye ve Dubai arasındaki klip çekimi maliyet farkını sorduğumuzda Linet, “Özel olarak Dubai’yi istediğimiz için tabii ki Türkiye’deki maliyetin iki katına çıkıyor ama benim dediğim gibi ekipmanın ve her şeyim hazır olduğu için bir günde kendim feragat edip bu şarkının da dokusuna çok uyacağını inandığım için bunu daha düşük maliyete düşürdük makyözüm , yönetmenim , çeken arkadaşım hepsi yanımdaydı. Çölde yuvarlana yuvarlana gülerek çektik.” diye cevap verdi.

Parmağındaki parlayan ve dikkatimizi üstüne alan tektaş yüzüğü sorduğumuzda “Artık öyle bir dünyadayız ki eskiden hep erkekler yetebiliyordu her şeyi alabiliyordu ama şimdiki ekonomik durumlar ve dengeler geliştiği için dengeler biraz yer değişti, Bu yüzden kadınlar tektaşını kendileri çalışarak alabiliyorlar. Tabiki kadın ve erkek birliktelik yuva bu çok büyük bir şans böyle böyle bir zamanda ve isteyen herkes için bulan güzel aşkı ve anlaşabilen çiftler için çok güzel bir duygu” Muhabirimizin siz bulabildiniz mi? sorusuna “ İbrahim Tatlıses’in Bulamadım, Bulamadım parçasının kesitiyle cevap verdi. Evliliği tabii ki de çok düşündüm. Yıllar geçtikçe de dedim ki kendi kendime , Galiba son çeyrekte bu taçlandırmayı yapıcaz yani kendimi hiçbir zaman eksik hissetmedim her zaman yolumda devam ettim tabii ki yoluma çıkan doğru kişi ve keyif alabileceğim birisi olursa tabii ki evlenirim yuvamı kurarım ama o şanslı kişi karşıma çıkamadı” dedi.

