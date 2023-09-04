Bis yaparak konserini bitirdi

Arabeskten, popa geniş repertuarı ile şarkılarını seslendiren Linet'e ilgi hayli yoğundu. Rezervasyonların günler öncesinden dolan mekanda Linet, geceyi bis yaparak bitirdi.

Linet 'Sahnede sizlerle şarkıları paylaşıyor olmak benim için tarif edilmez bir duygu umarım sizde bu geceyi unutmaz ve başka konserlerimizde de bir araya gelerek şarkıları hep bir ağızdan söyleriz' dedi.

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