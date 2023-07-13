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Ünlü şarkıcı Linet annesi için şarkı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı

Ünlü şarkıcı Linet annesi için şarkı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Linet annesi için şarkı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı

Ünlü sanatçı Linet, annesi için hazırlanan yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Ünlü şarkıcı Linet annesi için şarkı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı

“Beni Seyredin” adlı şarkısını önce İsrail'deki hayranlarının beğenisine sunan Linet, önümüzdeki günlerde farklı proje albümlerde de yer alacağının müjdesini verdi.

Ünlü şarkıcı Linet annesi için şarkı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı
Yeni şarkısı için İsrail'de bir radyo programına katılan Linet, "Beni Seyredin adlı şarkım annemin anısına yazıldı. Beni yetiştiren, beni ben yapan annem Leyla, benim tüm dünyamdı. Şarkının bir kıtası annem için özel olarak yazıldı: Anneciğim, seni çok seviyorum ve yaşadığım sürece senin değerli hatıranı yaşatacağıma söz veriyorum' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü şarkıcı Linet annesi için şarkı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı
Şarkının sözleri ise şöyle :
Bir demet gül, beni ellerini öptüğüm ve senin bana asla yalnız olmayacağımı söylediğin o geceye/sana (annem Leyla’nın ismi “gece” anlamına geliyor) geri götürüyor.Saatler boyu şarkılar söylemiş, kalplerimizi paylaşmıştık.
Şimdi ise bir başıma, yalnızım…

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