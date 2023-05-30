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Linet şarkılarını patili dostuyla söyledi

Ünlü sanatçı Linet, Mersin- Adana Jolly Joker konserleriyle müzikseverlerle buluştu.

Linet şarkılarını patili dostuyla söyledi

Sevilen sanatçı Linet önce Mersin Jolly Joker'de sahneye çıktı. Linet, 800 kişilik koro ile hep bir ağızdan söylenen şarkılarla geceye damgasını vurdu. Şarkıları kadar gecede sahnede ilginç dakikalar da yaşandı.

Linet şarkılarını patili dostuyla söyledi

Linet'i dinlemeye gelenler arasındaki bir konuğun Robi adındaki köpeğini gören başarılı sanatçı patili dostunu sahnede kucağına alarak, şarkılarını seslendirdi. Şarkılarını bir süre Robi ile seslendiren Linet, minik dostlara sahip çıkmamız gerektiğini ve hayvanlara şiddetin karşılıksız kalmaması gerektiğini belirtti.

Linet şarkılarını patili dostuyla söyledi

ŞARKILARIYLA YAZI GETİRDİ

Linet, Mersin konserinin ardından hayranlarıyla Adana Jolly Joker'de buluştu. Sahneye altın rengi kıyafeti çıkan Linet'in tarzı Jennifer Lopez'e benzetildi. Linet, seslendirdiği birbirinden güzel şarkıları ve güçlü sesiyle konuklardan büyük alkış aldı. 1000 kişinin dinlediği konserde Linet, yoğun ilgiden dolayı hayli mutlu olduğunu ve en kısa sürede başka konserde buluşma sözü vererek, konserini tamamladı.

Linet şarkılarını patili dostuyla söyledi

 

 

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