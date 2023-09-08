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Linet 'Sevme' diyecek

Linet, 2017 yılında aramızdan ayrılan İbrahim Erkal'ın anısına hazırlanan 'Hürmet' albümünde 'Sevme' isimli şarkıyı seslendirdi.

Linet 'Sevme' diyecek

İbrahim Erkal'ın, hit olmuş slow şarkısı olan 'Sevme'yi müzikseverlerle buluşturan Linet, 'Duygusal şarkıyı tüm hislerim ve yorumumla yeniden seslendirmek benim içinde gurur oldu' dedi.

Linet 'Sevme' diyecek

Kemal Başbuğ'un yönetmen koltuğunda oturduğu 'Sevme' isimli şarkının klibinde Linet'e, ibrahim Erkal'ın kardeşi Abdullah Erkal eşlik etti.

Linet 'Sevme' diyecek

İki yıldır 'Hürmet' albümü çalışmalarını sürdürüldüğü belirtilirken, albümde 'Sevme' adlı şarkıyı seslendiren Linet'e, Ulus Müzik ve Orman Vakfı işbirliği ile Manisa Soma Mevkii'de 'İbrahim Erkal Ormanı' adına 50 adet fidan bağışında bulunuldu.

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