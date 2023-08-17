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Linet'ten itiraflar!

Ünlü şarkıcı Linet, itiraflarda bulundu! İşte haberin detayları...

Linet'ten itiraflar!

Linet Müzikonair'da Alper Ergez'in sorularını yanıtladı. Müzikonair’ın sorularını yanıtlayan başarılı sanatçı Linet kendinizi ve sesinizi nasıl keşfettiniz sorusuna şöyle cevap verdi: "Beni keşfeden canım annem. Kıymetli ses sanatçısı Leyla Özgecan’dır. Provalar esnasında ben henüz 5 yaşındayken sesimi keşfederek sahnesinde yer verdi. Ve beni o yetiştirdi."

Linet'ten itiraflar!

7 dilde şarkı söylemeyi başarıp komşumuz Yunanistan’ın en ünlü bestecisi George Theophanous’ten teklif aldı. MüzikOnair'dan Alper Ergez’e verdiği röportajda George Theophanous ile yakında beraber düet yapacağını açıkladı. Bir çok ülkede sahneye çıktığını açıklayan sanatçı 7 dilin büyük avantaj olduğunuda sözlerine ekledi.

 

Linet'ten itiraflar!
İleride sürpriz isimlerin proje albümlerinde yer alacağını da belirten sanatçı, bu isimlerden birinin Müslüm Gürses şarkıları olacağını belirtti.

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