  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aleyna Tilki'ye cevap geldi!

Aleyna Tilki, "Ben bu 0-12 yaş arası bebek kıvamında çocukların modellik falan yapıp fenomen olmasına çok karşıyım" diyerek ailelerine karşı isyan etti. Tilkiye cevap ajans sahibi Leyla Albayrak'tan geldi.

Aleyna Tilki'ye cevap geldi!

Aleyna Tilki ‘Ben bu 0-12 yaş arası bebek kıvamında çocukların modellik falan yapıp fenomen olmasına çok karşıyım. Psikolojileri bozuluyor ve istismara uğruyorlar.’ açıklamasını yapmıştı.

Aleyna Tilki'ye cevap geldi!

Bunun üzerine Leyla Şirin Ajans sahibi Leyla Albayrak, Tilki’nin bu açıklamasına cevap verdi.

Aleyna Tilki'ye cevap geldi!

 

Albayrak “Türkiye’nin ilk ve tek çocuk ajansı olarak 33 yıldır bir çok çocuk oyuncuyu star yaptık. Çocuk oyuncular setlerde pedagog ve oyuncu koçu eşliğinde özel karavanlarında çalışır. Bizler menajerler ve yapımcılar olarak özellikle çocukların sette rahat çalışması için en uygun şartlar sağlarız.” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 2
    BEĞENDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'den bikinili kareler
  Magazin

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'den bikinili kareler

Aleyna Tilki'den sütlü poz
  Magazin

Aleyna Tilki'den sütlü poz

Aleyna Tilki'den ters köşe!
  Magazin

Aleyna Tilki'den ters köşe!

Aleyna Tilki telefonda istediğini bulamayınca sinirlendi!
  Magazin

Aleyna Tilki telefonda istediğini bulamayınca sinirlendi!

Aleyna Tilki'nin Serel Yereli'ye attığı mezarlık mesajı şok etti!
  Magazin

Aleyna Tilki'nin Serel Yereli'ye attığı mezarlık mesajı şok etti!

Aleyna Tilki'nin olaylı gecesi!
  Magazin

Aleyna Tilki'nin olaylı gecesi!