Aleyna Tilki'ye cevap geldi!

Aleyna Tilki ‘Ben bu 0-12 yaş arası bebek kıvamında çocukların modellik falan yapıp fenomen olmasına çok karşıyım. Psikolojileri bozuluyor ve istismara uğruyorlar.’ açıklamasını yapmıştı.

Bunun üzerine Leyla Şirin Ajans sahibi Leyla Albayrak, Tilki’nin bu açıklamasına cevap verdi.

Albayrak “Türkiye’nin ilk ve tek çocuk ajansı olarak 33 yıldır bir çok çocuk oyuncuyu star yaptık. Çocuk oyuncular setlerde pedagog ve oyuncu koçu eşliğinde özel karavanlarında çalışır. Bizler menajerler ve yapımcılar olarak özellikle çocukların sette rahat çalışması için en uygun şartlar sağlarız.” dedi.

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